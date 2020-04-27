Таможенники Азербайджана и Ирана обсудили вопросы адаптации грузоперевозок

27 апреля между представителями Государственного таможенного комитета Азербайджана и Таможенного управления Ирана были проведены обсуждения в онлайн-режиме.

Об этом сообщили Day.Az в комитете.

Согласно данным, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор Джавад Гасымов.

"На виртуальной встрече были обсуждены вопросы адаптации грузоперевозок между двумя странами к режиму, применяемому в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), регулирования пограничных процессов товаров и транспортных средств, а также ряд других вопросов", - отметили в Гостаможне.

На встрече также обсуждались технические вопросы, возникающие при транспортировке грузов совместного азербайджано-иранского предприятия ООО AzKron, которое работает в Нефтчалинском промышленном квартале, и пути их решения.