Таможенники Азербайджана и Ирана обсудили вопросы адаптации грузоперевозок
27 апреля между представителями Государственного таможенного комитета Азербайджана и Таможенного управления Ирана были проведены обсуждения в онлайн-режиме.
Об этом сообщили Day.Az в комитете.
Согласно данным, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель председателя Государственного таможенного комитета, генерал-майор Джавад Гасымов.
"На виртуальной встрече были обсуждены вопросы адаптации грузоперевозок между двумя странами к режиму, применяемому в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), регулирования пограничных процессов товаров и транспортных средств, а также ряд других вопросов", - отметили в Гостаможне.
На встрече также обсуждались технические вопросы, возникающие при транспортировке грузов совместного азербайджано-иранского предприятия ООО AzKron, которое работает в Нефтчалинском промышленном квартале, и пути их решения.
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