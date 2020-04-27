Разработанные Центробанком Азербайджана льготы будут способствовать оздоровлению страхового рынка

Льготы и регулятивные преференции, разработанные Центральным банком Азербайджана (ЦБА) для участников страхового рынка страны, будут способствовать его оздоровлению.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

По его словам, последствия, связанные с распространением пандемии коронавируса COVİD-19, а также введенного с целью борьбы с ней особого карантинного режима, негативно отразились на страховом рынке страны. В результате снижения экономической активности вследствие применения специальных ограничительных мер, уменьшился рост страховых премий, что было связано как со снижением количества заключаемых страховых договоров, так и с ростом дебиторской задолженности по уже заключенным договорам. Многие клиенты страховых компаний не выплачивали премии из-за ограничения или полного прекращения их деятельности в связи с режимом карантина.

Как отметил А.Алиев, в данной связи АСА обратилась к Центробанку - регулятору страхового рынка страны - с перечнем предложений по стабилизации и оздоровлению ситуации на рынке. Как известно, 25 апреля ЦБА обнародовал перечень мер дополнительной поддержки в отношении участников банковского и страхового сектора, а также рынка капитала.

По словам председателя наблюдательного совета АСА, несмотря на то, что в период действия особого карантинного режима большинство отечественных страховых компаний перешли на онлайн-обслуживание, был разработан ряд специальных страховых продуктов и услуг, направленных на обеспечение потребностей клиентов в период карантинного режима. Указанные меры дополнительной поддержки были обнародованы весьма своевременно. Алиев выразил уверенность, что применение указанных мер благотворно скажется на рынке страхования и послужит его дальнейшему развитию в постпандемический период.

Отметим, что в рамках Плана мероприятий, утвержденного Кабинетом министров в связи с выполнением Распоряжения Президента от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", ЦБА были разработаны меры дополнительной поддержки для субъектов финансовой сферы.

В числе прочего страховщикам было рекомендовано предоставить отсрочку страхователям, непосредственно пострадавшим от введенного карантинного режима, по оплате страховых взносов по договорам добровольного страхования до 30 сентября 2020 года, а также осуществлять страховые услуги в онлайн-режиме с эффективным использованием электронных средств.

В отношении страховых компаний, предоставивших данным страхователям отсрочку по оплате страховых взносов, до конца года будут предоставлены соответствующие регулятивные преференции.

В их числе предусмотрено дебиторскую задолженность страхователей, непосредственно пострадавших от введения специального карантинного режима, возникшую после 1 марта 2020 года и превышающую 90 дней, учитывать при расчете страховых резервов и собственных средств до 1 января 2021 года.

Также предусмотрено отложить плановые выездные проверки отечественных страховщиков (за исключением требующих немедленного реагирования) до 30 сентября 2020 года.

Среди преференций для отечественных страховых компаний по поддержанию их финансовой стабильности предусмотрена отсрочка уплаты календарных сборов в Бюро обязательного страхования (БОС) до 30 сентября 2020 года.

Также страховщикам рекомендуется отложить выплату дивидендов по результатам 2019 года до 30 сентября 2020 года и не выплачивать промежуточные дивиденды за 2020 год в целях защиты и укрепления позиций капитала.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.