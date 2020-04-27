Оглашена общая стоимость пакета налоговых льгот, предусмотренных в связи с коронавирусом

Общая стоимость пакета налоговых льгот, предназначенных для субъектов предпринимательства, работающих в областях, пострадавших от коронавирусной пандемии, составляет около 114 миллионов манатов. Как сообщает Day.Az, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил первый заместитель министра по налогам Сахир Мамедханов.

Мамедханов отметил, что в связи с этим в Налоговый кодекс добавляется новая восемнадцатая глава под названием "временный налоговый режим, применяемый в связи со значительным изменением экономических условий в результате распространения коронавирусной пандемии".

Согласно поправке, налогоплательщикам в районах, непосредственно затронутых пандемией, предусмотренных в документе, предлагаются налоговые льготы в полном объеме налога на имущество и земли, в размере 75 процентов от прибыли (дохода).

Кроме того, налогоплательщикам, осуществляющим деятельность по общественному питанию и пассажирским перевозкам, являющимся плательщиками упрощенного налога, наряду с вышеупомянутыми льготами по имущественным и земельным налогам предусматривается предоставление 50-процентной скидки на сумму упрощенного налога.

Наряду с вышеизложенным, планируется предоставление ряда других льгот в сферах экономической деятельности, ощутивших негативное влияние пандемии, в том числе снижение ставки налога с физических лиц, взимаемого с источника выплаты по аренде недвижимости, с 14 до семи процентов, освобождение от уплаты текущих налоговых платежей на срок в один год и выдачи справок о текущих налоговых выплатах, продление срока уплаты последнего налога на 2019 год до первого сентября 2020 года, продление до первого сентября текущего года начисленной прибыли (дохода) и налога на имущество налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредпринимательства, а также отсрочка начисления процентов по неоплаченным налогам, обязательному государственному социальному страхованию и страховым взносам по безработице с первого апреля 2020 года по первое января 2021 года.

Субъектам микропредприятий предусматривается предоставление 50-процентной льготы по упрощенному налогу, предоставление упрощенной налоговой отчетности и отчетности по налогу на прибыль (доход) и налогу на имущество по первому и второму кварталам 2020 года и предоставление налогового отпуска до первого сентября текущего года для уплаты в бюджет начисленного налога.

Было отмечено, что среди этих льгот - предоставление налогоплательщикам вычета расходов на необходимые профилактические меры из доходов без учета; налоговых льгот и освобождение от НДС некоторых видов продукции, необходимых для пищевых и медицинских нужд населения, без учета ограничения расходов, понесенных по дезинфекции.

Выступившие в ходе обсуждений члены комитета Али Масимли, Вахид Ахмедов, Айдын Гусейнов, Вугар Байрамов, Агалар Велиев, Машур Мамедов, Игбал Мамедов, Зияд Самедзаде, Руфат Гулиев, Мазахир Эфендиев, Эльнур Аллахвердиев высоко оценили предлагаемые налоговые льготы, высказали свои замечания и предложения.

Затем, заслушав мнение первого заместителя министра по налогам Сахира Мамедханова, комитет рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана" к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

На заседании также были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса законопроекты О внесении изменений в закон "О государственных закупках", Утвержденные законом Азербайджана от 12 июня 2001 года № 141-IIQ, в "Положение о государственной налоговой службе", а также в Закон "О безналичных расчетах" в третьем чтении.