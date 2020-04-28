Центробанк Азербайджана отозвал лицензии двух кредитных союзов

Решением правления Центрального банка Азербайджана аннулированы лицензии двух действующих в Азербайджане кредитных союзов.

Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, это действующий в Сумгайыте кредитный союз "Böyük İstisu" и "Əlif" в Губе.

В результате число кредитных союзов в стране сократилось с 45 до 43.