https://news.day.az/economy/1229146.html Центробанк Азербайджана отозвал лицензии двух кредитных союзов
Центробанк Азербайджана отозвал лицензии двух кредитных союзов
Решением правления Центрального банка Азербайджана аннулированы лицензии двух действующих в Азербайджане кредитных союзов.
Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, это действующий в Сумгайыте кредитный союз "Böyük İstisu" и "Əlif" в Губе.
В результате число кредитных союзов в стране сократилось с 45 до 43.
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