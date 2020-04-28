Счетная палата Азербайджана выявила основные виды нарушений

По итогам 2019 года Счетная палата Азербайджана выявила 561 факт нарушений. Об этом сообщает Trend со ссылкой на доклад председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az.

Гюльмамедов отметил, что основные нарушения произошли в сфере бюджетного законодательства, государственных закупок, государственных капитальных вложений. По его словам, преобладали также нарушения в бухгалтерском учете и отчетности.

Он также проинформировал депутатов о проведенных контрольных мерах, восстановленных средствах различных бюджетов и счетов, административных мерах, применяемых к должностным лицам, допустившим нарушения, и неэффективных расходах, выявленных в результате аудита эффективности.

Председатель Счетной палаты добавил, что в 2019 году было проведено 47 аудиторских проверок и шесть аналитических мероприятий. В отчете обобщены результаты 43 финансовых и аудиторских проверок, классифицированы допущенные нарушения".