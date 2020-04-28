Эльман Рустамов: Для кредитной поддержки пострадавших от коронавируса сфер есть серьезная государственная программа

Для кредитной поддержки пострадавших от коронавируса сфер есть серьезная государственная программа.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в интервью Азербайджанскому Телевидению сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Он отметил, что Центробанк согласно программам правительства позволяет банкам реструктуризировать кредиты до 30 сентября.

"Банкам даны рекомендации по продлению срока выплаты кредитов. Такие кредиты уже не учитываются Центробанком как "проблемные". Главное, что по этим кредитам к населению не применяются штрафы или санкции. Как известно у каждого гражданина или юридического лица имеется кредитная история. Когда человек в очередной раз берет кредит эта история играет значительную роль. Мы рекомендовали банкам не ухудшать кредитную историю лиц так как сроки выплат по этим кредитам продлеваются по независящим от них причинам", - сказал Эльман Рустамов.