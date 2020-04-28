Эльман Рустамов о закрытии AtaBank и Amrahbank: Их проблемы не имеют никакого отношения к пандемии

"На сегодняшний день в банковском секторе Азербайджана есть устаревшие, оставшиеся нам в наследство проблемы, которые охватывают только 3-4% активов сектора, то есть не являются системно значимыми".

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала AzTV заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Как вы знаете, вчера мы назначили администраторов в 4 банка, а сегодня отозвали лицензии у 2 из них. У одного из них - Atabank - были проблемы в течение длительного времени, вкладчики не могли вернуть свои деньги. Я неоднократно выражал свое мнение об этом банке и сказал, что как только срок действия закона "О полном страховании вкладов" будет продлен, вкладчики смогут вернуть свои деньги.

Другой банк - Amrah Bank. Конечно, проблемы у этих банков возникли не сегодня, они не новы и не имеют ничего общего с пандемией коронавируса (COVID-19) и падением цен на нефть. Проблемы банков обсуждались в Совете по финансовой стабильности, и ЦБА были даны определенные рекомендации, на основании которых мы отозвали лицензии. "Мы предоставим населению доступ к их депозитам в краткие сроки, переведем деньги в один из стабильных банков страны, и население сможет хранить или забирать свои деньги в этом банке", - отметил он.

"Возвращение средств вкладчикам этих банков не будет осуществляться за счет государственного бюджета. Оба банка являются членами Азербайджанского фонда страхования вкладов. Возврат средств будет осуществляться за счет уплаченных членских взносов. Эта проблема является консолидированным обязательством банков. "Мы дадим им временные кредиты. Закрывшиеся банки будут погашать кредиты за счет средств, полученных от продажи активов. Есть возможность погасить кредиты через 4-5 лет", - добавил Рустамов.