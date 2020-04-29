Доходы Азербайджана от автомобильных грузоперевозок значительно увеличились

В январе-марте 2020 года Азербайджан осуществил автомобильные грузоперевозки на сумму 1,810 миллиарда долларов, что на 11,1 процента выше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период объем грузоперевозок посредством автомобильного транспорта составил 879,5 тысячи тонн, что на 6,03 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем экспортных грузоперевозок автотранспортом сократился на 7,4 процента и составил 288,056 тысячи тонн, на сумму 304,4 миллиона долларов (рост на 13,2 процента).

Объем импорта посредством автотранспорта за отчетный период составил 591,5 тысячи тонн (рост на 12,9 процента), на сумму 1,5 миллиарда долларов (рост на 13,3 процента).

В целом, за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 6,8 миллиарда долларов, в частности, экспорт - 4,21 миллиарда долларов, импорт - более 2,6 миллиарда долларов.