Вугар Байрамов: Инвестирование ЕБРР $250 млн. в Азербайджан станет стимулом для развития ненефтяного сектора

Инвестирование 250 миллионов долларов в Азербайджан, планируемое Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), даст стимул для развития ненефтяного сектора.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Он отметил, что привлечение иностранных инвестиций в страну в постпандемический период - один из приоритетных вопросов: "В частности, есть поручение Президента Ильхама Алиева о привлечении иностранных инвестиций в ненефтяной сектор. С одной стороны, иностранные инвестиции позволяют профинансировать развитие ненефтяного сектора, с другой - важны с точки зрения привлечения инноваций и технологий в данный сектор по линии одной из ведущих финансовых структур - ЕБРР".

По словам депутата, в постпандемический период целью ставится повышение конкурентоспособности в ненефтяном секторе и рост перерабатывающего производства: "В приоритете находится формирование модели экспорта, опирающейся на производство инновационной и вторичной продукции. Следует учесть, что реформы, которые стали проводиться после 2015 года, позволяют поэтапно увеличить долю продукции перерабатывающей промышленности в ненефтяном экспорте Азербайджана".

Депутат добавил, что привлечение иностранных инвестиций для развития данного направления крайне важно: "В период после пандемии каждая страна будет заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. Это необходимо с точки зрения поддержки долгосрочного экономического развития. Реформы, проводимые в стране, создают широкие возможности для расширения деятельности предпринимателей ненефтяного сектора, которое потребуют как местных, так и иностранных капиталовложений".