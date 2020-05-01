Вугар Байрамов: После пандемии мы увидим новый этап глубоких реформ в Азербайджане

"Предложенный азербайджанским правительством пакет антикризисных мер предусматривает деятельность и в постпандемический период. Думаю, после пандемии мы станем свидетелями новых реформ".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

В этот период, отметил он, будут расширены налоговые льготы, предприниматели получат возможность воспользоваться льготными кредитами, что создаст дополнительные условия для восстановления их бизнеса, пострадавшего от пандемии. Кроме того, следует учесть, что карантин повысил актуальность ряда сфер. В частности, онлайн-менеджмента, автоматизации, онлайн-торговли, более широкого использования современных технологий.

"Обратим внимание на предложенные в связи с пандемией налоговые и кредитные льготы для малого и микробизнеса. Подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о стимулировании финансирования аграрной сферы позволит упростить процесс кредитования фермеров, которые смогут получать микрокредиты без залога. Это очень важно. Прежде предпринимателям, действующим в регионах, было очень сложно получать кредиты в столичных банках по причине требования в качестве залога имущества, зарегистрированного в Баку", - сказал Байрамов.

Наш собеседник отметил, что Азербайджан - нефтяная страна, поэтому снижение мировых цен на нефть, естественно, влияет на его доходы. В этой связи, считает экономист, очень важно продолжить диверсификацию экономики и углубление реформ. Азербайджан начал подготовку к постнефтяной эпохе уже давно. С 2015 года в стране проводятся системные реформы, направленные на снижение ее зависимости от нефтяного фактора. Цель - добиться смещения центра тяжести в пользу ненефтяного сектора по трем макроэкономическим показателям. Это доля ненефтяного сектора в ВВП, доходах бюджета и экспорте.

"На мой взгляд, в этом направлении на сегодняшний день уже достигнуты определенные успехи. Считаю, что должны быть расширены действия по фискальной консолидации. В этой связи главой государства даны соответствующие поручения, предусматривающие откладывание несрочных расходов. Это создаст новые возможности для экономного расходования средств", - сказал депутат ММ.

Пандемия, по словам Байрамова, конечно же, окажет влияние на экономические прогнозы. Тут следует рассматривать различные сценарии. Если пандемия затянется, это окажет негативное влияние на мировую экономику и, соответственно, на экономическую активность в Азербайджане. Если же ее влияние снизится, это создаст возможность для поэтапного восстановления экономики.

"В Азербайджане имеются все возможности для решения этой задачи. Поскольку уже несколько лет в нашей стране проводятся реформы, этот процесс должен пройти успешно", - подчеркнул Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева