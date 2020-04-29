В Азербайджане в рамках онлайн-форума обсуждены проблемы ИКТ-компаний

Caspian European Club (CEC) организовал онлайн-форум B2B ICT с участием заместителя министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмира Велизаде сообщает Day.Az со ссылкой на CEC.

По данным источника, в рамках онлайн-форума B2B ICT были обсуждены проблемы и предложения ИКТ-компаний, с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID-19.

К дискуссиям в рамках форума, продолжавшегося три часа, также присоединились глава департамента по организации электронных услуг Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Рашад Ибрагимов и топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики.

В своем выступлении Эльмир Велизаде подчеркнул готовность министерства к открытому сотрудничеству и к конструктивному диалогу, который должен послужить развитию отрасли. Также он отметил важность участия отечественных компаний в проводимых государственными структурами тендерах, что может послужить серьезной поддержкой развитию и продвижению конкурентоспособных ИТ-продуктов местных компаний.

"Наиболее важным в данной ситуации является сохранение нынешнего кадрового потенциала и создание благоприятных условий для воспитания нового поколения программистов, связистов и других представителей ИКТ- сектора. Взращивание местных кадров в технологической отрасли играет важную роль в обеспечении безопасности и в формировании сектора ИКТ в стране", - сказал Эльмир Велизаде.

Также замминистра выступил с инициативой составить пакет предложений компаний, принимавших участие в данном форуме, и представить его министерству для ознакомления и разработки будущей стратегии. Кроме того было предложено представить министерству конкурентоспособную ИКТ-продукцию, производимую азербайджанскими компаниями, для того, чтобы министерство могло продвигать ее на международных выставках и других платформах.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний-членов Caspian European Club поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех представителей экономического блока правительства Азербайджана за активную позицию и поддержку, которую они оказывают предпринимателям в период пандемии коронавируса COVID-19.

Форум B2B - уникальная платформа для международного бизнес-нетворкинга, созданная Caspian European Club, в рамках которой представители бизнеса проводят короткие презентации, рассказывают о своей деятельности, делятся проблемами отрасли и предлагают варианты решения этих проблем.

Онлайн-форум B2B проводится два раза в неделю и является дополнительной платформой для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с руководителями компаний из разных секторов экономики Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также других стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

Напомним, что Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует эта организация, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также она имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.