В будущем появится больше высокотехнологичных организаций, отвечающих требованиям новой эры

Пандемия коронавируса повлекла возникновение глобального экономического кризиса, подпадающего под теорию "Черного лебедя" (то есть сложный для прогнозирования феномен с внушительным влиянием), и поменяла конъюнктуру политики, экономики и бизнеса почти всех стран.

Об этом сказал менеджер портала Enterprise Azerbaijan Орудж Дурсунзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

По словам менеджера, с появлением вируса COVID-19 мы увидели первые изменения в поведении потребителей и производителей. Дистанционная работа стала применяться как технологическими,так и другими компаниями. Эти изменения являются срочной и вынужденной реакцией на эпидемиологический кризис, по истечении которого все вернется на свои места. Однако, деятельность некоторых компаний с применением высокотехнологичных инструментов может продолжиться в последующие годы. Пандемия поспособствует изменению параметров конкурентоспособности компаний. Мы можем быть уверены, что в ближайшем будущем появится большое количество высокотехнологичных организаций, отвечающих требованиям новой эры.

"Если посмотреть на проекты, реализуемые в Азербайджане по развитию стартапов и инноваций в период пандемии, то мы можем прогнозировать появление множества различных инновационных решений. Исходя из распоряжения Президента Азербайджана, разрабатывается инновационная стратегия страны, которая будет отвечать современным требованиям. Кроме того, согласно изменениям Налогового кодекса, стартапы, являющиеся субъектами микро- или малого предпринимательства в Азербайджане и действующие как юридические лица, освобождаются от налога на прибыль в сфере инновационной деятельности сроком на три года с даты получения свидетельства Startap", - отметил Дурсунзаде.

Он сказал, что уже в 2020 году государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана начала оказывать материальную поддержку развитию инновационных проектов и нетрадиционных видов труда в рамках программы самозанятости. В рамках этой программы Enterprise Azerbaijan тесно сотрудничает с вышеупомянутой службой.

Также стоит отметить, что Азербайджан входит в число ведущих стран мира в сфере реформ и цифровизации государственного и частного сектора. Устойчивость проводимых в этом секторе реформ еще больше улучшит бизнес-среду Азербайджана и внесет вклад в гибкое реагирование на вызовы высококонкурентных международных проектов. В Азербайджане рассматривается проект применения амнистии капитала и имущества, которое сможет оказать положительное влияние на экосистему стартапов и инноваций нашей страны. Период после пандемии обещает открытие новых возможностей для участников этой экосистемы в Азербайджане: создание инновационных инвестиционных фондов, местных и альтернативных источников финансирования, стартап-кредитования, а также новых финансово-технологических инструментов.

"Сложно предсказывать то, как будет выглядеть картина мира в будущем, особенно экономика отдельных стран. Хотя можно точно сказать, что активные и гибкие компании будут иметь больше возможностей. Сейчас очень важно следить и выявлять новые тенденции и требования, потому что нельзя точно сказать когда закончится пандемия и появятся потенциальные возможности. Кризисы цикличны и не длятся вечно, но они являются хорошим тестом для стартап-проектов в плане интеллектуальной мощи и экономической выносливости. Главная задача предпринимателей, в частности, стартаперов, - выйти из него с наименьшими потерями и внедрить больше инновационных и актуальных решений для успешного развития в будущем", - подытожил менеджер портала Enterprise Azerbaijan Орудж Дурсунзаде.