Азербайджан будет в топ-20 стран, сдержавших удар пандемии

28 апреля по инициативе президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти состоялась видеоконференция между ним и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Целью встречи было ознакомиться с ситуацией в Азербайджане, принимаемыми в условиях кризиса и пандемии мерами и проинформировать азербайджанское руководство о планах ЕБРР на нашу страну.

Президент Ильхам Алиев коротко, но подробно ознакомил главу ЕБРР и других участников видеоконференции с проделанной в Азербайджане работой, ситуацией в экономике, антикризисными мерами и социальной поддержкой государства населению. В свою очередь, Чакрабарти рассказал о намерениях банка по инвестированию проектов в Азербайджане, дал оценку наиболее инновационным сферам.

Азербайджан и Европейский банк сотрудничают давно и плодотворно. Правда, в 2019 году объем инвестиций банка в страну был невысок - всего 17 миллионов евро. Однако в сложившейся сегодня в мире ситуации ЕБРР должен быть более заинтересован в партнерах, способных сохранять стабильность в политике и экономике, несмотря на мировые потрясения. Стабильность - это основное условие гарантий благополучия вложенных в страну инвестиций.

Президент евробанка сообщил, что ЕБРР планирует в 2020 году вложить в АР инвестиции, превышающие 250 миллионов долларов. ЕБРР готов активно кредитовать проекты в государственном и частном секторах Азербайджана. В частности, в ближайшие недели планируется выделить 20 миллионов евро на 5 проектов. Кроме того, имеется соглашение Swap с Центральным банком Азербайджана на сумму 50 миллионов долларов.

"В последние 20 с лишним лет в мировой экономической литературе появился термин "паллиативной экономики". Этот термин перешел в экономику из медицины. Означает он лечение не причин болезни, а ее симптомов. В своем выступлении на видеоконференции глава ЕБРР хотя ни разу не произнес этого термина, но очень точно уловил то, что социально-экономическая политика Президента Азербайджана старается больше воздействовать не на симптомы экономических болезней, а на их причины", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

По его словам, Азербайджан не идет по пути паллиативной экономики. Азербайджан не берет кредиты для решения возникающих проблем, а если и берет, то это носит, скорее, характер международных финансово-кредитных отношений. То есть наша страна берет и дает кредиты только для того, чтобы показать, что является частью глобализирующегося мира.

"Я как экономист поймал этот момент в выступлении главы ЕБРР. Обратите внимание, он отмечал сокращение количества бедных, переход на альтернативную энергетику и так далее и ничего не говорил о ситуации, связанной с пандемией и мировым кризисом. Они готовы инвестировать в те сферы нашей экономики, которые имеют наибольшие перспективы, а не те, которые могут дать сиюминутную выгоду. То есть расчет делается на долговременное сотрудничество", - подчеркнул экономист.

Сегодняшнее общение Азербайджана с ведущими мировыми структурами - ЕБРР, ВБ, МВФ - это уже далеко не те отношения, которые были 20-25 лет назад, заметил Гулиев. Они очень сильно изменились в виду того, что позиции Азербайджана в процессах развития своей экономики, в процессах глобализации, интегрирования экономики Азербайджана в мировую экономику отличаются большим позитивом. И к нашей стране с каждым месяцем растет доверие, уважение и понимание.

По словам депутата, отношение крупных финансовых структур к разным странам различно. Есть фактор развитости стран, есть фактор выполнения ими своих международных и внутренних обязательств.

"Практически все международные организации и экономического, и финансового, и гуманитарного направления отмечают - о чем говорилось и на последней видеоконференции, - что та политика, которую Баку проводит в последние два месяца, оценивается как очень прагматичная и своевременная. Отмечалось не раз, что предпринятые Азербайджаном шаги были во многих случаях опережающими. Глава ЕБРР высоко оценил результаты этих шагов, отметив невысокие показатели заражения коронавирусом в нашей стране, что показывает действенность принятых мер.

Глава ЕБРР также позитивно оценил программу помощи населению в сложившейся ситуации. Ее можно разделить на две части. Первая - это социальные меры, то есть помощь людям, которым неоткуда ждать помощи кроме как от государства. Вторая - это план спасения, вывода экономики из кризиса с минимальными потерями", - сказал Руфат Гулиев.

Руководителем ЕБРР было подчеркнула экономическая, финансовая стабильность Азербайджана. По мнению экономиста, чувствовалось, что он был даже несколько изумлен тем, что за первый квартал экономика не упала, а выросла: ВВП - свыше 1 процента, ненефтяной сектор - свыше 3 процентов, ненефтяная промышленность - на 23 процента. И это в то время, как экономики десятков стран практически оказались на грани банкротства и не то что не развивались, а перешли в полосу регрессии, инфляции, обесценивания национальной валюты. В Азербайджане этого не произошло.

В ходе видеоконференции была дана очень высокая оценка всем этим шагам. В выступлении главы ЕБРР даже прозвучала мысль, что опыт Баку служит и будет служить и в дальнейшем примером для других стран мира. Это касается и мер по защите населения от коронавируса, и социальной поддержки гражданам, и мер по выводу экономики из кризиса с наименьшими потерями.

Предложения главы ЕБРР о дальнейшем развитии финансового сотрудничества с Азербайджаном говорят о том, что существует очень большое доверие к нашей стране, ее экономике, внутренней и внешней политике. Очень показательно, что такая мощная финансовая структура планирует и дальше развивать отношения с Азербайджаном, подчеркнул Гулиев.

"У Чакрабарти есть доступ к информации об экономиках практически всех стран. И его лестные отзывы об Азербайджане говорят о том, что в сложившейся критической для всего мира ситуации доверие к Баку еще более выросло. Наша страна смогла сдержать удар, решить практически все вытекающие из ситуации вопросы. Конечно, пока рано говорить, что все закончилось. Пандемия продолжается и мировой кризис набирает обороты. Но я - оптимист и считаю, что мировая экономика после пандемии должна ожить и начать ускоренно развиваться.

В рыночной экономике имеется понятие посткризисного оживления. В классических схемах это оживление происходило и сто лет назад после "испанки", и после финансового кризиса 2008 года, оно происходило даже в эпоху "великой депрессии" в США в начале прошлого века. Как правило, период оживления длился до 3 лет. В этот раз, на мой взгляд, этот период будет короче, и еще более коротким он станет в Азербайджане. В мировых масштабах это год или чуть больше, а в нашей стране - не более полугода. После этого экономика резко пойдет вверх. На это есть свои объективные и субъективные причины. Думаю, Азербайджан окажется в первой двадцатке стран, которые вышли из кризиса с наименьшими потерями и с наилучшими планами на развитие", - сказал доктор экономических наук.

Лейла Таривердиева