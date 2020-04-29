В Азербайджане в рамках онлайн-форума обсудили проблемы тяжелой и легкой промышленности

Caspian European Club (CEC) организовал онлайн-форум B2B INDUSTRY, в рамках которого были обсуждены проблемы предпринимателей агропромышленного сектора и сферы тяжелой и легкой промышленности, с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID-19. По результатам всех обсуждений будет составлен пакет предложений и отправлен на рассмотрение в соответствующие госорганы, сообщает Day.Az со ссылкой на CEC.

В работе форума B2B INDUSTRY принимали участие заместитель начальника отдела промышленности министерства экономики Азербайджана Фикрет Гурбанов, начальник отдела Главного управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета Эльчин Рустамов, руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде, начальник отдела департамента "Друг МСБ" Агентства развития малого и среднего бизнеса Адиль Ахмедов, управляющий менеджер портала Azexport.az Айхан Гадашов, топ-менеджеры государственных и частных компаний, представляющие разные сектора экономики.

К участию в онлайн-форуме также подключились члены CEC из стран Каспийско-черноморского региона и ЕС, которые предоставили информацию об условиях функционирования субъектов предпринимательства в их странах в данный период.

"Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев от имени топ-менеджеров компаний-членов клуба поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всех представителей экономического блока правительства Азербайджана за активную позицию и поддержку, которую они оказывают предпринимателям в период пандемии коронавируса COVID-19", - отмечается в информации.

Отметим, что форум B2B - уникальная платформа для международного бизнес-нетворкинга, созданная Caspian European Club, в рамках которой представители бизнеса проводят короткие презентации, рассказывают о своей деятельности, делятся проблемами отрасли и предлагают пути решения этих проблем.

Онлайн-форум B2B проводится два раза в неделю и является дополнительной платформой для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с руководителями компаний из разных секторов экономики Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также других стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует организация, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также он имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.