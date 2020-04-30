Исполнительный директор: Проводится реорганизация работ по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию

Проводится реорганизация работ по проекту строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транзит азербайджанского газа в Болгарию.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend исполнительный директор проектной компании ICGB Теодора Георгиева.

Она отметила, что характер развития ситуации с COVID-19 пока не позволяет в полной мере оценить ее общее влияние на график проекта.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией и приняли незамедлительные меры для защиты жизни и здоровья нашей команды и команд наших партнеров, поскольку это, безусловно, является главным приоритетом. Чтобы обеспечить безопасность всех, кто работает над проектом, были выполнены все правила и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Национального оперативного штаба Болгарии. Наши подрядчики предприняли меры для переоценки деятельности по проекту и ее реорганизации таким образом, чтобы прогресс в реализации IGB продолжался, несмотря на трудные времена", - сказала исполнительный директор.

По ее словам, с учетом многочисленных ограничений во всем мире, существует большая обеспокоенность в отношении предстоящих к решению дополнительных задач.

"Тем не менее, ICGB тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы правильно оценить влияние COVID-19 и принять необходимые меры для смягчения последствий", - сказала Георгиева.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров - на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа - на краткосрочные рынки.