Кабмин поручил SOCAR выполнение мер по временному ограничению добычи в Азербайджане в рамках договоренности ОПЕК+

Выполнение мер по временному ограничению добычи в Азербайджане в рамках договоренности стран ОПЕК+ поручено SOCAR, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Согласно сообщению, девятого апреля 2020 года 23 страны-участницы формата ОПЕК+ обсудили условия экономического спада, вызванного пандемией COVID-19 на мировых рынках, договорились о сокращении добычи нефти с первого мая текущего года на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Азербайджан, как участник ОПЕК+, вместе с другими странами взял на себя обязательства по добровольному сокращению добычи.

В ходе обсуждения новых условий соглашения министерство энергетики, уполномоченное представлять Азербайджан, разъяснило условия соглашения и взятые на себя обязательства. Министерством энергетики было предложено пропорционально распределить квоты временного сокращения добычи между добытчиками в стране и выполнение предложения Кабинетом министров Азербайджана было поручено SOCAR.