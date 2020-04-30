ТРАСЕКА представила проект о применении единых требований к автомобильным перевозкам

В настоящий момент мы наблюдаем самый сильный удар по мировой экономике за последние десятилетия, сказал генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) ТРАСЕКА Асет Асавбаев, сообщает Day.Az на организацию.

По словам генсека, существует реальная опасность ущерба как для жизни людей, так и для удовлетворения их нужд товарами первой необходимости, где транспортные перевозки играют решающую роль, включая обеспечение медицинских учреждений оборудованием и препаратами.

"Хочу обратить внимание на то, что сектор транспорта является одним из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Несмотря на значительное ограничение перемещения пассажиров, перевозки грузов воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом продолжаются. При этом, грузовые перевозки железнодорожным транспортом практически не претерпели изменений в связи с пандемией, тогда как в отношении автомобильных перевозок принят ряд ограничительных мер странами ТРАСЕКА. Поэтому сегодня я хотел бы сконцентрироваться на секторе грузовых автомобильных перевозок", - сказал Асет Асавбаев.

Также генсек отметил, что большинством стран ТРАСЕКА приняты меры по обеспечению безопасности своих граждан, которые затронули автомобильные перевозки, - это и ограничения на транспортное сообщение, проведение медицинского осмотра и карантина для водителей, частичный запрет на въезд на территорию стран. Как видите, применяются меры пограничного контроля, которые сдерживают распространение инфекции, но в то же время сдерживают и свободное передвижение грузов. И как следствие - наблюдается скопление транспорта на некоторых границах.

"Интересный факт, что и более жесткие, и менее жесткие ограничительные меры, принятые в странах, показывают практически одинаковые результаты в борьбе с распространением короновирусной инфекции", - добавил Асавбаев.

"Основываясь на позитивном опыте стран коридора, продемонстрировавших положительные результаты, (включая динамику распространения пандемии), экспертами ТРАСЕКА были разработаны Единые Согласованные условия для экспортно-импортных и транзитных грузовых перевозок автомобильным транспортом. Данные условия направлены на унифицирование принятых мер странами ТРАСЕКА для создания максимально безопасного и бесперебойного движения грузов. Это важно для того, чтобы обеспечить страны коридора необходимыми товарами, осуществлять перевозки гуманитарной помощи и поддержки транспортной отрасли экономик стран ТРАСЕКА и в то же время обеспечить безопасность населения и облегчить нагрузку водителей и границ", - сказал генсек ПС МПК.

Асавбаев добавил, что в настоящий момент любые прогнозы будут тщетными. Мир никогда уже не будет прежним. Изменится экономика, трансформируются не только отдельные компании, организации, структуры, но и целые сектора экономики, включая транспортно-логистический комплекс.

"И все же, в это непростое время для экономики стран региона ТРАСЕКА, хотелось бы верить, что принятые рекомендации и согласованные условия перевозки грузов по коридору Европа-Кавказ-Азия будут максимально внедрены, приближены к требованию запроса на обеспечение безопасного и бесперебойного грузового сообщения по коридору", - добавил он.

"Постоянный Секретариат ТРАСЕКА уже представил на обсуждение и одобрение стран проект о применении единых требований к автомобильным перевозкам в/из/через страны ТРАСЕКА в условиях предотвращения распространения COVID-19 на основе лучшей практики. В ближайшее время мы планируем при поддержке стран принять этот документ.

В нашем видении содержится стремление двигаться вперед - развивать маршруты коридора ТРАСЕКА на всем его протяжении, несмотря на существующие препятствия, а также желание предпринимать практические шаги для поэтапного устранения транспортных барьеров", - подытожил генсек ПС МПК Асет Асавбаев.