В Азербайджане значительно выросли сборы по добровольным видам страхования

В первом квартале 2020 года азербайджанские страховщики осуществили сбор страховых премий по добровольным видам страхования на сумму 160 518 миллиона манатов, что на 30,570 миллиона манатов или 23,5 процента больше чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на опубликованный отчет Центрального банка страны, передает Day.Az.

При этом, по добровольному страхованию жизни было собрано 56,442 миллиона манатов, что на 17,925 миллиона манатов или на 46,5 процента больше, чем за первый квартал 2019 года. В том числе по накопительному страхованию жизни страховщики собрали 45,688 миллиона манатов, что на 16,633 миллиона манатов или на 57,2 процента больше чем в аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о возрождении интереса к этому виду страхования, как к эффективному инвестиционному инструменту.

Сборы в сегменте non-life страхования составили 104,076 миллиона манатов, что подразумевает рост на 12,646 миллиона манатов или 13,8 процента от показателей прошлогоднего аналогичного периода. Это свидетельствует об уверенном росте отечественного страхового сектора, который не смог ослабить даже спад, отмечавшийся на рынке в марте 2020 года, связанный с введением ограничительных мер в рамках особого карантинного режима, обусловленного пандемией коронавируса.

Отметим, что в первом квартале 2020 года страховые компании Азербайджана собрали 240,764 миллиона манатов страховых премий. Размер собранных премий на 39,590 миллиона манатов, или приблизительно на 20 процентов, больше, чем в том же периоде 2019 года.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.