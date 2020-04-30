Азербайджан и Казахстан осуществляют грузовое транспортное сообщение

В настоящее время грузовое транспортное сообщение между Казахстаном и Азербайджаном осуществляется через морские порты Актау и Курык, путем перемещения грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов на морских паромах,

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Как отметили в министерстве, в условиях пандемии санитарно-карантинный контроль на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Казахстана проводится в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача страны от первого апреля 2020 года. При этом дополнительных разрешительных документов, в связи с карантинными мероприятиями не вводилось.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, связанной с распространением COVID-19, в соответствии постановлением правительства Казахстана от 30 марта 2020 года №155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Казахстана" временно, до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации закрыты автомобильные пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана, напомнили в министерстве.

При этом, отметили в министерстве, разрешается пропуск через госграницу водителей грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, только через определенные автомобильные пункты пропуска для проезда грузовых автотранспортных средств, но при соблюдении следующих условий:

- водители, осуществляющие международные грузовые перевозки - пропускаются через границу только по заграничным паспортам (независимо от принадлежности к гражданству);

- если водитель, последние 15 суток посещал страны риска, то пропуск через границу транспортного средства возможен только при условии проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий сотрудниками санитарно-карантинной службы;

- водители и транспортные средства не транзитного следования въезжают в страну или выезжают из страны через все функционирующие пункты пропуска.

Отметим, что согласно постановлению правительства от 30 марта 2020 года №155 с четвертого апреля 2020 года были временно закрыты автомобильные пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 3 105 человека.