Российский рынок заинтересован в поставках азербайджанской продукции

Россия заинтересована в поставках азербайджанской продукции, сказал торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев. Об этом сообщает Trend со ссылкой на торговое представительство, передает Day.Az.

По словам Алиева, Россия является основным рынком для ненефтяного экспорта товаров Азербайджана. В последнее время объем экспорта азербайджанских товаров в Россию значительно растет.

"В 2019 году в Россию были экспортированы товары на сумму порядка 731,8 миллиона долларов, что на 10 процентов превышает показатель 2018 года. Несмотря на пандемию COVID-19, в первом квартале текущего года рост экспорта по сравнению с аналогичным показателем 2019 года составил 12 процентов. Мы видим, что потенциал производственных возможностей Азербайджана и потребностей российского рынка гораздо выше", - сказал Руслан Алиев.

Напомним, что 30 апреля состоялось первое онлайн-мероприятие при участии торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева. Модератором дискуссии выступила главный редактор журнала Russian Business Guide Мария Суворовская. Спикерами выступили представители бизнеса и власти двух стран, а также эксперты и аналитики. Были обсуждены вопросы влияния пандемии на перевозки азербайджанских экспортных грузов в Россию, логистическая поддержка вывода азербайджанской продукции на региональные рынки России.

В ближайшие месяцы планируются дискуссии по АПК, цифровым технологиям, медицине, фармацевтике, туризму, инновациям, финансовому сектору и иным сегментам экономического взаимодействия России и Азербайджана.