Центробанк Азербайджана оставил неизменной учетную ставку
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
При этом верхний предел коридора процентных ставок понижен с девяти до восьми процентов для обеспечения высокой ликвидности банков и стимулирования кредитования, а нижний предел сохранен на уровне 6,75 процента.
Это решение было принято в свете значительных изменений в глобальной среде и неопределенности, возникшей под ее влиянием с последнего заседания Совета правления ЦБА по денежно-кредитной политике.
В связи с неблагоприятным воздействием пандемии коронавируса на мировую экономику, а также разрыв с начала марта соглашения ОПЕК + между основными экспортерами нефти привел к снижению цен на нефть до уровня более чем двухлетней давности.
Отмечается, что в результате скоординированной деятельности правительства Азербайджана и Центрального банка в условиях внешних шоков обеспечивается равновесие на валютном рынке. С начала года значительных изменений не произошло, годовая инфляция осталась ниже центра целевого диапазона 2-4 процента на отметке 3,3 процента.
Центральный банк занимает сбалансированную позицию между ценовой и финансовой стабильностью и поддержкой экономической активности и занятости.
Экономический и финансовый потенциал, созданный в последние годы в стране, достаточно высок для оптимизации указанного набора целей. Центробанк расширит свой портфель для стерилизации избыточной денежной массы и при необходимости полностью окупит потребность в ликвидности банковской системы с помощью имеющихся в его арсенале инструментов.
В сложившейся ситуации Центральный банк на ежедневной основе осуществляет мониторинг процессов, происходящих в глобальной среде и в экономике страны, проводит постоянный анализ для оценки масштабов влияния внешнего шока на экономику страны.
Указанное выше решение вступает в силу с первого мая 2020 года.
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