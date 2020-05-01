Эльман Рустамов прокомментировал сообщение о закрытии банков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не заинтересован в закрытии какого-либо действующего в Азербайджане банка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции посвященной сохранению учётной ставки, председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Он отметил, что решение об осуществлении экстренных мер по назначению временных администраторов со стороны ЦБА в четыре азербайджанских банка (Amrah Bank, AG Bank, NBC Bank и Ata Bank) и отзыве лицензии у двух из них (Amrah Bank и Ata Bank) было принято на Совете по финансовой стабильности только после того, как стороны пришли к единогласному мнению о невозможности осуществить меры по оздоровлению данных банков.

"Так, мониторинг деятельности Amrah Bank и Ata Bank выявил серьезный дефицит их капитала. При этом, руководству Amrah Bank было дано дополнительное время и предложены варианты дополнительного финансирования. После отказа было принято решение об отзыве лицензии банка", - подытожил глава Центробанка.

Рустамов также прокомментировал судьбу двух других банков, лицензия которых не была отозвана, а экстренные меры ограничились внедрением временной администрации Центробанка.

Он сообщил, что в банках будет проведена переоценка, а поводов для беспокойства нет, так как зарплаты сотрудников будут выплачены, а вклады застрахованы и будут возвращены в обычном порядке.