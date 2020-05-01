Центробанк раскрыл прогноз по платежному балансу Азербайджана
Дефицит платежного баланса Азербайджана по прогнозам Центрального банка Азербайджана составит до трех процентов от валового внутреннего продукта страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной сохранению учётной ставки, председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.
Он отметил, что в этом году ожидается снижение импорта и экспорта. В связи с этим ЦБА рекомендует коммерческим банкам поддержать импорт социально значимых для страны продуктов, таких как медицинские средства и продукты питания.
Отметим, что платежный баланс представляет собой систему статистической отчетности, которая отражает сумму экономических операций, совершенных резидентами страны с нерезидентами в течение определенного периода.
Напомним, что счёт текущих операций за 2019 год составил 4,36 миллиона манатов, а внешнеторговое сальдо составило 8,5 миллиона манатов.
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