Мировая экономика после пандемии

По мере того, как в мире начинает постепенно затухать пандемический фон, все больше вопросов адресуется не врачам, а экономистам. По мнению последних, торможение мировой экономики коронавирусом только углубит общий кризис, о котором специалисты заговорили уже в конце минувшего года.

Что станет с мировой экономикой, когда закончится пандемия? Чего ждать Азербайджану, каковы его возможности для сопротивления ситуации и какое место он займет в общей экономической системе?

На вопросы Day.Az отвечает экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Постпандемический период для мировой экономики обещает быть очень сложным. Это может стать непосредственно следствием пандемии, но в большей степени - следствием назревшего серьезного комплексного структурного кризиса, о котором я уже говорил в интервью Day.Az в конце минувшего года.

Дело в том, что та модель развития мировой экономики, которая формировалась в результате применения Бреттон-Вудской системы организации денежных отношений и торговых расчетов, принятой в 1944 году, исчерпала себя. В принципе, доллароцентричная система исчерпала себя уже к 70-м годам ХХ века. Но советское руководство тех лет не решилось форсировать расширение своих рынков.

Привязка нефти к доллару, стратегические соглашения между США и Китаем, внедрение в 80-х годах искусственного стимулирования спроса в Штатах путем рейганомики и последующий развал СССР - все эти процессы, в совокупности с рядом других проблем и процессов, привели к тому, что американоцентричная, доллароцентричная мировая экономическая система с упором на гипертрофированное развитие финансового сектора получила определенную передышку. Она устояла до начала нынешнего века благодаря расширению рынков и углублению разделения труда за счет стран бывшего соцлагеря.

Но уже с начала нового века мы видим серьезные проблемы, которые ознаменовали исчерпание лимита развития нынешней мировой экономической системы. И в дальнейшем, уже ни искусственным стимулированием спроса, ни расширением рынка добиваться каких-то долгосрочных результатов стало невозможно. Потому что рынки были полностью глобализованы, углубление разделения труда тоже уже представлялось невозможным, так как мир представлял собой к началу века почти единую производственную, финансовую, валютную зону с полным приоритетом доллара.

Искусственно стимулировать спрос было практически невозможно, потому что к концу нулевых годов ХХI века процентная ставка резервной системы США упала до 0 процентов. Напомню, что на начало внедрения рейгономики учетная ставка находилась на уровне 18 процентов. То есть фактически методы стимулирования спроса тоже перестали давать прежний эффект. В результате наступил 2008 год - год глобального экономического кризиса.

После этого денежные власти ведущих в экономическом плане стран, в первую очередь, федеральные резервные системы, начали накачивать денежные миссии в мировую экономику. Но мы видим, что результаты здесь были краткосрочными и не фундаментальными. И в результате удалось просто покрыть некоторые последствия мирового кризиса, а глубинные его факторы не были устранены и не могли быть устранены в рамках действующей модели управления и развития экономики.

На сегодняшний день мы можем констатировать, что в мире формируется новый экономический уклад с очевидным новым лидером. Новым лидером в качестве региона становится Юго-Восточная Азия, а в качестве государства - Китайская Народная Республика. Китай в течение последних десятилетий показывает самые опережающие и убедительные темпы экономического роста.

Наряду с новым технологическим укладом, формируется и новый мирохозяйственный уклад, который подразумевает формирование и внедрение новых, более эффективных институтов управления. Фактически мы видим, что в регионе Юго-Восточной Азии формируются эти институты. Они формируются на социалистических принципах управления экономикой, основанных на стратегическом планировании и на активном государственном контроле. Параллельно активно внедряются и методы рыночной самоорганизации, государство дает простор частным структурам для ведения бизнеса.

Такой вот конвергентный механизм управления экономикой уже показал свою эффективность. Считаю, что и будущее мировой экономики - именно за такой конвергентностью. Те страны, которые смогут сформировать новые институты управления, новые механизмы на качественно новой основе, получат возможность выйти на опережающую волну экономического развития.

Безусловно, последние два месяца скажутся на азербайджанской экономике. Вместе с тем, на мой взгляд, Президент Ильхам Алиев принял очень важные решения с точки зрения минимизации негативных последний давления на нашу экономику внешних шоков. Это и структурный кризис в мировой экономике, который созрел и начал давить на национальные экономики практически всех стран мира. Это и коронавирус. Это и резкое падение мировых цен на нефть. То есть целый ряд факторов, связанных с внешним влиянием. Но принятые в Азербайджане меры по стабилизации ситуации, направленные на социальную поддержку, налоговое стимулирование, фискальные мероприятия - это как раз те шаги, которые способны минимизировать ущерб и негативные последствия от турбулентной и весьма сложной ситуации в мировой экономике.

В будущем очень многое, конечно, будет зависеть от того, как макроэкономическое управление в стране будет заточено на решение тех задач, которые сформировались в рамках достаточно серьезных вызовов в масштабах мировой экономики. На сегодня, можно сказать, антикризисные меры, несомненно, дают свой положительный результат. Они позитивны и действенны. Считаю, что более активно нужно подключать денежно-кредитную составляющую, поскольку это в условиях современной экономики и современных вызовов является самым эффективным сегментом.

Ожидать существенной корректировки цен на нефть в сторону повышения ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе ожидать не стоит. Тут дело не столько в коронавирусе. Сегодня мы переходим на формирование нового технологического уклада, менее энергоемкого, более энергоэффективного. Вместе с тем, идут процессы разработки и внедрения альтернативных источников энергии. Солнечная энергия постепенно по своей рентабельности обходит тепловую.

Это не означает, что здесь и сейчас нефть потеряет свою актуальность. Она еще будет определенное время актуальна, но не как энергоресурс, а с точки зрения ее дальнейшей переработки. Поэтому, на мой взгляд, для нефтеносных стран, в том числе Азербайджана, крайне важно инвестировать в переработку нефти и нефтехимию. То же самое касается газа. Это те сферы, где у нас имеются конкурентные устойчивые преимущества в качестве региональной нефтяной и газовой державы.

Считаю, если удастся направлять инвестиционные потоки в сторону переработки, это даст серьезный толчок нашей экономике. Экономическая интеграция на постсоветском, евразийском пространстве является краеугольным камнем прироста нашей национальной экономики, в том числе нефтегазового сектора.

Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, Азербайджан, считаю, имеет конкурентные преимущества в сложившихся условиях. Они связаны с тем, что у нас имеется большой потенциал для ремонетизации нашей экономики, увеличения денежной массы и роста инвестиций.

Если в тех же Соединенных Штатах рост денежной массы неминуемо ведет к росту инфляции из-за "перегрева" рынка, то в Азербайджане экономика недомонетизирована в разы. В случае, если нам удастся генерировать кредиты в инвестиции и связывать денежно-кредитной политикой все факторы расширенного воспроизводства, по которым у нас имеется существенный потенциал, то, считаю, осуществляя соответствующую инновационно-инвестиционную политику, мы можем выйти на опережающую устойчивую траекторию экономического роста.

Конечно, этот год будет нелегким для нашей экономики, поэтому говорить о какой-то существенной позитивной динамике пока не приходится. Это касается всего мира. Но в перспективе, при эффективной реализации соответствующей инновационной, инвестиционной и денежно-кредитной политики, азербайджанская экономика имеет все предпосылки для перехода к росту ВВП от 7 до 10 процентов в год. Это, несомненно, должно сопровождаться и соответствующей внешнеэкономической политикой, углублением экономической интеграции в регионе.

Необходимо иметь в виду, что евразийский регион становится центром нового экономического роста. Углубление интеграции, разделения труда, расширение рынков, синхронизация инвестиционной и инновационной политики в евразийском регионе - это тот путь, который даст нам возможность выйти, как я уже отметил, на опережающую траекторию роста. Следует также учесть, что внутри страны достаточно устойчивая общественно-политическая ситуация, имеется очень высокий уровень поддержки действий главы государства.

Считаю, что при адекватной политике управления среднесрочный и долгосрочный прогноз развития нашей экономики можно рассматривать с оптимизмом. Более чем уверен, что Азербайджан имеет все предпосылки, чтобы оказаться на волне нового мирохозяйственного и технологического уклада как страна с устойчивой экономикой.

Лейла Таривердиева