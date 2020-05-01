Азербайджан меняет правила выдачи электронных виз

В Азербайджане вносится поправка в закон "О туризме" в связи с выдачей туристам электронных виз.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В действующем законодательстве говорится, что обращение в связи с выдачей электронной визы рассматривается не позднее 3 дней, в случае обращения по ускоренному ее получению - не позднее 3 часов, и если нет основания отказать, то виза оформляется и отправляется на электронный адрес обратившегося лица.

Информация на электронную почту обратившегося лица отправляется и в случае отказа в выдаче визы.

В новом проекте указано, что обращение в связи с получением одноразовой или многоразовой электронной визы рассматривается самое позднее в течение 3 рабочих дней, в случае обращения для ускоренного получения одноразовой электронной визы - в течение не более 3 часов, а при обращении для получения одноразовой электронной визы в международных аэропортах Азербайджана - в режиме реального времени.

Если нет основания отказать в выдаче визы, то она выдается в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Внесение поправок в закон исходит из требований "Положения о системе ASAN Viza, утвержденного указом Президента Азербайджана от 20 октября 2016 года.

После обсуждений поправки были приняты в первом чтении.