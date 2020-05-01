https://news.day.az/economy/1230504.html Оперативный штаб о возобновлении авиарейсов Баку-Нахчыван
Оперативный штаб о возобновлении авиарейсов Баку-Нахчыван
Авиасообщение между Баку и Нахчываном пока не будет возобновлено.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, сообщает в пятницу Day.Az.
По его словам, такое решение принято в связи с тем, что Нахчыван входит в желтую зону.
"Баку входит в оранжевую зону. Поэтому для недопущения распространения вируса данный вопрос пока не рассматривается. Он будет обсужден на следующем этапе", - отметил Ибрагим Мамедов.
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