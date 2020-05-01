В Баку обсудили реализацию пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии

Согласно сообщению, состоялось третье заседание комиссии, созданной по распоряжению Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года № 1673 "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии". На заседании под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова были обсуждены вопросы, связанные с реализацией пилотных проектов.

"Использование возобновляемых источников энергии было определено главой государства как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли и девятого января текущего года в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power Королевства Саудовская Аравия и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов, реализация пилотных проектов по строительству ветряных электростанций мощностью 240 Мегаватт и солнечных электростанций мощностью 200 Мегаватт находится в центре внимания главы государства. Несмотря на сложные условия, наблюдаемые на глобальном уровне, руководители компаний ACWA Power Королевства Саудовская Аравия и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов недавно еще раз выразили свою приверженность подписанным документам, что является еще одним показателем доверия к нашей стране, Президенту Ильхаму Алиеву", - отметил министр Парвиз Шахбазов.

Согласно информации, был заслушан отчет о проделанной работе по рабочим группам, созданным в целях выполнения стоящих перед комиссией задач.

"Для реализации проектов уже проделана большая часть работ по выделению соответствующих земельных участков, подчеркнута необходимость скорейшего завершения остальных работ. Были проведены обсуждения с компаниями по укреплению сети и интеграции в сеть, представлены технические условия и схемы. Было сочтено необходимым продолжение обсуждений по ряду вопросов.

Также была доведена до внимания информация о проделанной работе по правовым и институциональным вопросам. Было отмечено, что совместно с консультационными компаниями подготовлены проекты контрактов, которые будут подписаны с компаниями ACWA Power и Masdar, в настоящее время ведутся обсуждения с соответствующими структурами. На заседании было принято решение о скорейшем завершении этих работ, представлении инвесторам проектов контрактов и начале обсуждения с ними этих контрактов. Также была затронута необходимость изучения международного опыта в связи с гарантиями, предоставляемыми инвесторам, и предложено воспользоваться услугами консалтинговой компании. Был проведен широкий обмен мнениями о предстоящих задачах и других предстоящих работах, принято решение об интенсификации встреч рабочих групп с консультационными компаниями и компаниями, которые будут выполнять проект", - отмечается в сообщении.

Отметим, что во исполнение распоряжения функционируют семь рабочих групп, состоящих из представителей следующих структур: министерства энергетики, экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, министерства юстиции, Комитет по градостроительству и архитектуре, Государственная служба по вопросам имущества, Налоговая служба, Центральный Банк, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг" и другие структуры.