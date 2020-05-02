Мультимодальные перевозки растут на фоне спроса на товары первой необходимости

Постоянный представитель TRACECA в Азербайджане Акиф Мустафаев отмечает заметный рост мультимодальных перевозок на фоне выявления ряда проблем в транзитных грузоперевозках в условиях пандемии коронавируса.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на страницу постоянного представителя TRACECA в Азербайджане в соцсети Twitter.

"Наблюдается заметный рост мультимодальных перевозок, вызванный спросом на товары первой необходимости, а также на промышленные и строительные грузы", - пишет Мустафаев.

Отметим, что мультимодальные перевозки подразумевают транспортировку грузов с привлечением более двух видов транспорта.

Напомним, что Межправительственная комиссия TRACECA открыта всем инициативам, способствующим укреплению регионального транспортного диалога и обеспечению эффективных и надежных международных евроазиатских транспортных связей, способствующих активному развитию экономики. Коридор TRACECA вовлечен в постепенно развивающиеся тенденции торгово-экономических отношений. Основные грузопотоки, которые проходят через коридор, с одной стороны, формируются в Западной и Центральной Европе, а с другой - в Средней и Юго-Восточной Азии.