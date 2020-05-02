Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 1 мая составила 23,51 доллара за баррель, что на 0,59 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 22,25 доллара за баррель, что на 0,76 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 22,35 доллара за баррель, что на 0,1 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 1 мая составила 19,36 доллара за баррель, что на 0,31 доллара меньше предыдущего показателя.