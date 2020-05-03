Азербайджанские активы обеспечат для венгерской Mol Group здоровый баланс энеропоставок

Азербайджанские активы обеспечат здоровый баланс для венгерской компании Mol Group, которая недавно завершила сделку с американской Chevron по приобретению доли в Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Об этом сообщили Trend в компании, передает Day.Az.

В Mol Group отметили, что компания успешно закрыла сделку с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline Ltd и приобрела их долю в Азербайджане.

"После закрытия сделки около половины нашей добычи будет поступать из-за пределов региона Центральной и Восточной Европы, что обеспечит нам здоровый баланс. Что касается запланированной работы после приобретения доли, то оператор BP может предоставить дополнительную информацию", - сказали в венгерской компании.

Исполнительный вице-президент по добыче Chevron Джей Джонсон, в свою очередь, сказал, что эта сделка является важной частью программы по продаже активов компании, которая нацелена на получения доходов в размере от 5 до 10 миллиардов долларов до налогообложения в период с 2018 года по 2020 год.

"Chevron регулярно пересматривает свой глобальный портфель, чтобы оценить, являются ли активы стратегическими и конкурентоспособными для капитала", - добавил Джонсон.

Отметим, что Mol Group приобрела 9,57 процента акций в АЧГ и 8,9 процента акций в БТД.

Общая сумма сделки составила 1,57 миллиарда долларов.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии,1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.