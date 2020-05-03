В Азербайджане запустили портал для возврата части налогов с покупок

В Азербайджане теперь стало возможным вернуть налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый с платежей в торговых заведениях и объектах общепита.

Day.Az сообщает, что процесс по выполнению этого требования закона завершен.

Чтобы вернуть НДС, клиент должен сначала зарегистрироваться на edvgerial.az.

Для прохождения регистрации вам понадобится указать FIN-код документа, удостоверяющего личность,  дату рождения и номер мобильного телефона.

После регистрации вы можете выполнять операции.

Сумма, подлежащая возврату клиенту, составит 15% НДС, уплаченного по безналичным операциям, и 10% - по наличным.

Для облегчения расчетов на портале размещен калькулятор. С помощью этого калькулятора вы можете определить сумму денег, которую получите.

С более подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке.