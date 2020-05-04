«Final» вновь отличился своей социальной позицией (R)

Бренд продуктов питания "Final" вновь отличился своей социальной позицией по отношению к жителям нашей республики. Торговая марка приняла участие в благотворительном проекте "Biganə Qalma", в рамках которого пожертвовала 4800 литровых бутылок подсолнечного масла на нужды малообеспеченных семей.

Пандемия коронавируса и вызванные ее карантинные меры ударили по уязвимому населению во всем мире, и Азербайджан не стал исключением. Пожилые люди, не способные покидать дома, чтобы осуществить свои покупки, вынуждены обращаться за помощью. Неполные, многодетные, а также зависящие от ежедневного заработка семьи столкнулись с трудностями в эти дни. Наравне с помощью на государственном уровне по поддержке временно безработных людей и предпринимателей, теряющих убытки во время пандемии, сердобольный азербайджанский народ не мог остаться в стороне. В краткие сроки в стране самоорганизовались общественные благотворительные движения с целью не оставить нуждающихся в эти сложные дни наедине с их проблемами.

Одной из таких инициатив стала благотворительная акция, созданная группой молодежи, стартовавшая свою деятельность под лозунгом "Biganə Qalma". Команда, состоящая из 130 юных волонтеров ежедневно стала выезжать по адресам нуждающихся и помогать им продуктовыми наборами. Изо дня в день число запросов только увеличилось, и организаторы вынуждены были привлекать спонсоров, способных оказать свою посильную поддержку.

Бренд продуктов питания "Final" не мог оставаться в стороне и передал волонтерам 4 800 литров подсолнечного масла. На сэкономленные на растительном масле средства организаторы акции, которое было обязательным компонентом каждого продуктового набора, смогли приобрести другие продукты питания, чтобы охватить как можно больше людей, находящихся в затруднительной ситуации во время карантина.

Помимо предоставления высококачественной продукции, бренд "Final" всегда старается быть ближе к народу, оставаться с ним, и в горе, и в радости.

Высококачественные продукты питания "Final", не содержащие холестерина, транс-жиров и консервантов, в дополнение к заботе о нашем здоровом питании, также активно участвуют не только в поддержании нашего хорошего настроения, но не оставляет нас в трудную минуту.

Оставаясь верными своей традиции, продукты питания "Final" будут продолжать и впредь поддерживать реализацию своих ценностей, направленных на удовлетворение своих потребителей.