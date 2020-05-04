У Азербайджана прекрасные перспективы развития альтернативной энергетики

В Азербайджане перспектива развития альтернативных источников энергии позитивная с учетом повышенного уровня инсоляции.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend белорусский эксперт Анна Плескач.

Эксперт отметила, что даже для регионов с низким уровнем инсоляции и ветропотенциалом, есть смысл рассмотрения и строительства энергоисточников альтернативной энергетики по нескольким причинам: "Во-первых с развитием технологий в области альтернативной энергетики и высокого уровня их чувствительности КПД ФЭС, СЭС, ВИЭ перманентно растет. Второе - это поддержка со стороны государства в виде "зеленых" тарифов, и третье - это скорое утверждение положения о необходимости наличия альтернативных источников энергии для предприятий, работающих на экспорт для стран ЕС. Иначе будет применяться повышающий коэффициент при ценообразовании продукции. Роль поддержки государства - очень высокая и эта причина, по нашему мнению, будет в будущем играть также ключевую роль. В Беларуси только по этой причине ряд предприятий рассматривает альтернативную энергетику".

Эксперт считает, что существенно могут повлиять на окупаемость таких проектов - корректный выбор места расположения объектов генерации с учетом выбора наиболее высокого потенциала площадки по инсоляции и ветропотенциалу.

Говоря о возможности установки ВИЭ в Каспийском море, она отметила, что нужно учитывать необходимость выбора наиболее потенциальной площадки: "В этом плане, несомненно, перспективы в Азербайджане наилучшие".

В заключение эксперт сказала, что производство собственных панелей и технологий всегда хорошо отражается при работе на собственный рынок в целях импортозамещения: "С учетом перспективы Азербайджана по альтернативной энергетике собственное производство энергопанелей более чем уместно. По такой схеме работает РФ в связи с программой строительства ВЭС".