Ведущие нефтяные компании присоединились к новой инициативе по защите окружающей среды в Азербайджане

SOCAR выступила с предложением о создании региональной организации под названием (Caspian Environmental Protection Initiative - CEPI) в рамках Инициативы по охране окружающей среды в Каспийском регионе, сообщает Day.Az со ссылкой на Госнефтекомпанию.

Основными целями этой инициативы являются создание совместной научно-исследовательской платформы для международных нефтяных компаний, действующих в регионе, в целях защиты окружающей среды и объединения усилий для достижения этой цели. Организация нацелена на предотвращение попадания вредных веществ в окружающую среду путем разработки и реализации совместных профилактических мер по борьбе с изменением климата, угрожающим экологической устойчивости Каспийского региона. Глобальные нефтегазовые компании, работающие в Азербайджане - BP AGT, Equinor Absheron AS и Total E & P Absheron B.V., высоко оценив инициативу, присоединились к призыву о создании новой организации.

"Четвертого мая, с целью презентации CEPI и обсуждения предстоящих вопросов, была проведена онлайн-встреча с участием Рафиги Гусейнзаде - вице-президента SOCAR по экологии, Бахтияра Асланбейли - вице-президента BP по иностранным делам и связям в регионе, Фавада Гураиши - менеджера Equinor по Азербайджан и Региса Агута - исполнительного директора Total E&P Absheron B.V.", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, на встрече вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде проинформировала участников о целях и задачах организации CEPI, отметив, что миссия организации состоит в мобилизации нефтяных и газовых компаний, действующих в Каспийском регионе, в борьбе с экологическими и экономическими угрозами, связанными с изменением климата, и нацелена на принятие передовых мер в этом направлении. Основной целью является предотвращение действий, угрожающих экологической устойчивости в Каспийском регионе. Компании поделятся своими знаниями и опытом в области охраны окружающей среды, проведут совместные исследования и будут координировать природоохранные мероприятия. В будущем ожидается участие других международных компаний и организаций в деятельности CEPI.

"Участники подчеркнули важность инициативы в области охраны окружающей среды, выразили уверенность, что CEPI внесет ценный вклад в реализацию масштабных государственных программ в этом направлении в Азербайджане и обсудили шаги, которые необходимо предпринять в рамках организации. В ходе встречи было решено создать совместную рабочую группу и подписать "меморандум о взаимопонимании", чтобы обеспечить успешное функционирование вновь созданной организации. В конце встречи участники единогласно выбрали вице-президента SOCAR по окружающей среде Рафигу Гусейнзаде председателем вновь созданной организации", - говорится в сообщении компании.

Следует отметить, что для достижения целей Парижского соглашения ООН об изменении климата, SOCAR осуществляет устойчивые экологические меры для защиты окружающей среды, эффективного использования ресурсов, сокращения выбросов углерода и обеспечения развития региона.