Азербайджан и Казахстан продолжают грузоперевозки

Железнодорожный транспорт на данный момент является самым безопасным и стабильным способом перевозки грузов между Азербайджаном и Казахстаном, в частности с использованием контейнеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

В министерстве отметили, что в стандартных условиях грузовые перевозки между Казахстаном и Азербайджаном осуществляются всеми видами транспорта по следующим маршрутам:

- железнодорожным транспортом транзитом через территорию России;

- смешанным железнодорожным/автомобильным и морским транспортом через каспийские порты Казахстана Актау и Курык;

- автомобильным транспортом из Казахстана по территории России;

- воздушным транспортом прямыми регулярными рейсами казахстанских воздушных судов из городов Алматы, Нур-Султан и Актау до Баку, далее по территории Азербайджана железнодорожным транспортом (или автомобильным) до места назначения.

"Также семь регулярных грузовых рейсов в неделю выполняет азербайджанская грузовая авиакомпания "Silkway Airlines" (грузоподъемность - 100 тонн каждый рейс) по маршрутам Баку-Алматы-Гонконг/ Шеньчжень, Баку-Актау-Баку и Баку-Атырау-Баку", - отметили в министерстве.

Вместе с тем Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и Грузией активно проводится совместная работа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

"На сегодня сформированный альянс железнодорожных, морских и логистических транспортных операторов ТМТМ в целях повышения эффективности маршрута обеспечил единую технологию перевозок и тарифную политику как в транзитном, так и экспортно-импортном сообщении. С открытием нового автомобильного паромного комплекса в порту Курык значительно увеличился поток грузовых АТС в обе стороны. И даже сейчас на маршрут через порт Курык существует высокий спрос", - сказали в министерстве.

Отмечено, что при этом в связи с распространением коронавируса закрыто пассажирское авиасообщение, посредством которого осуществлялась большая часть грузовых авиаперевозок.

"В настоящее время авиатранспортом возможно перевезти груз только при заказе чартера, либо при наличии свободной емкости в регулярных грузовых авиарейсах. Однако в настоящее время регулярные грузовые рейсы авиакомпании "Silkway Airlines" осуществляют в казахстанских аэропортах лишь техническую посадку с целью дозаправки", - сказали в министерстве.

В ведомстве сказали также, что в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических процедур при автоперевозках транспортные компании сталкиваются с определенными ограничениями, что может сказываться на сроках и себестоимости перевозки.

Таким образом, железнодорожный транспорт сейчас является самым безопасным и стабильным способом перевозки грузов, в частности с использованием контейнеров.

Комментируя вопрос, оказало ли закрытие воздушного сообщения между странами на объемы грузоперевозок, в министерстве сообщили, что воздушным транспортом между Казахстаном и Азербайджаном перевозится незначительный объем товаров ввиду хорошо налаженного автомобильного и железнодорожного сообщения, а также сравнительно небольшого расстояния.

"Так, авиацией перевозятся лишь дорогие, а также требующие срочной доставки товары, которые в общем объеме транспортировки не превышают 2-3 процентов. Вследствие этого даже полный уход грузов сегмента авиаперевозок не оказал бы значительного влияния на общие показатели в тоннаже. Вместе с тем на объем перевозок наибольшее влияние имеют рыночная конъюнктура, ограничения, вводимые самими государствами на экспорт и импорт товаров в период пандемии, и в меньшей степени ограничения на транспорте", - подытожили в министерстве.

Напомним, что постановлением президента Казахстана от 14 апреля 2020 года период действия режима ЧП в стране в связи с коронавирусом продлен до семи утра первого мая.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 1 757 человек.