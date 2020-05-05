Назначен директор Государственной страховой службы Нахчывана

Назначен директор недавно созданной Государственной страховой службы Нахчыванской Автономной Республики.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал об этом соответствующее распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данному распоряжению, Бахтияр Мамедбагир оглы Мамедов назначен директором публичного юридического лица "Государственной страховой службы Нахчыванской Автономной Республики".

Напомним, что Служба была учреждена на основании указа, подписанного Председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым 22 апреля 2020 года.

Созданная Служба будет осуществлять страховую деятельность в сфере как обязательных, так и добровольных страховых, а также перестраховочных операций на страховом рынке Автономной Республики. В своей деятельности Служба будет руководствоваться Конституцией, а также законами и подзаконными актами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республики, решениями и постановлениями Кабинета министров, Уставом и другими нормативными правовыми актами.

Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики будет при осуществлении своей деятельности взаимодействовать с государственными структурами и органами местного самоуправления, а также с неправительственными организациями, зарегистрированными в Нахчыванской Автономной Республике, юридическими и физическими лицами.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.