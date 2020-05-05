https://news.day.az/economy/1231735.html “AccessBank” объявляет тендер по закупке годового абонемента на План оценки “MS Navision” (R)
“AccessBank” объявляет тендер по закупке годового абонемента на План оценки “MS Navision” (R)
"AccessBank" приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.
Тендер объявлен по закупке годового абонемента на План оценки "MS Navision".
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 08.05.2020.
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