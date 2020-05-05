“AccessBank” объявляет тендер по закупке годового абонемента на План оценки “MS Navision” (R)

"AccessBank" приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.  

Тендер объявлен по закупке годового абонемента на План оценки "MS Navision". 

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.  

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 08.05.2020. 