В Азербайджане изменен подсчет ставок соцстрахования для объектов предпринимательства

В Азербайджане меняется порядок подсчета ставок соцстрахования для объектов предпринимательства.

Вопрос об этом был отражен в поправке в закон "О социальном страховании", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время ставка по обязательному государственному соцстрахованию для лиц, получающих доход от деятельности, не касающейся наемной работы, устанавливается в зависимости от сферы деятельности.

Так, для субъектов предпринимательства строительной и торговой сфер применяется ставка соцстрахования в объеме 50% от минимальной месячной заработной платы, для других сфер - в объеме 25%.

Согласно новой поправке, предлагаемой в закон, в строительной отрасли в Баку будет выплачиваться 100% обязательного государственного соцстрахования в размере 50% от минимальной месячной заработной платы, в других сферах - в объеме 25% от минимальной заработной платы по предпринимательской деятельности, Сумгайыте и Гяндже - 90%, в других городах - 80%, в поселках и административно-территориальных единицах, являющихся центрами районов - 60%, в сельской местности - 50%.

Также обязательное государственное соцстрахование для физических лиц предусмотрено в следующем порядке:

- для ведущих на свадьбах, празднествах и других мероприятиях, а также занимающихся исполнительской, танцевальной и другими схожими видами деятельности, будет рассчитываться в размере 5% от минимальной месячной заработной платы;

- осуществляющих деятельность в сфере индивидуального фото-, аудио- и видео-услуг (исключая фотостудии) - в размере 5% от минимальной месячной заработной платы;

- для сапожников - в размере 3% минимальной месячной заработной платы;

- по ремонту часов, телевизоров, холодильников и других бытовых приборов - в размере 3% минимальной месячной заработной платы;

- для физических лиц, являющихся домработниками в частных домах и квартирах, лиц, ухаживающих за больными, стариками и детьми, нянь, личных водителей, лиц, оказывающих услуги по уборке в личном хозяйстве, садовников, поваров, охранников и обслуживающих клиентов на объектах общепита (официант) - в размере 3% минимальной месячной заработной платы;

- по деятельности каллиграфических мастерских - в размере 3% минимальной месячной заработной платы;

- для лиц, занимающихся частной парикмахерской деятельностью - в размере 3% минимальной месячной заработной платы;

- для лиц, занимающихся частной портняжной деятельностью - в размере 3% минимальной месячной заработной платы.

Обязательное государственное соцстрахование физических лиц, использующих сельскохозяйственные угодья, находящиеся в их собственности (исключая выплачивающих обязательное государственное соцстрахование, работая в других сферах), и трудоспособных лиц I и II группы инвалидности семейных сельских хозяйств, а также для каждого члена семьи от 15 лет, за исключением детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от земельного участка, будет рассчитываться по нижеследующим ставкам минимальной месячной зарплаты:

- до 5 гектаров - в размере 2%;

- от 5 до 10 гектаров - в размере 6%;

- больше 10 гектаров - в размере 10%.

Согласно поправке, для налогоплательщиков, осуществляющих пассажиро- и грузоперевозки автомобильными транспортными средствами, получившими "Знак отличия" в порядке, установленном Налоговым кодексом, выплаты по соцстрахованию будут в размере 6% от минимальной месячной заработной платы.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.