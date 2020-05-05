У Азербайджана довольно широкий потенциал для вступления в четвертую промышленную революцию

У Азербайджана довольно широкий потенциал для того, чтобы стать лидером в эпоху четвертой промышленной революции.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend эксперт Института опережающих исследований им. Евгения Шифферса Мирон Боргулев.

"У Азербайджана есть очень хорошие возможности для этого благодаря, во-первых, наличию собственного инвестиционного ресурса от нефтегазовых доходов, а во-вторых, политическому нейтралитету, позволяющему использовать как разработки крупных игроков уровня США, Китая или Израиля, так и импортозамещающих, России и Ирана. Умелая их комбинация и балансирование интересов могут позволить создать весьма самобытную цифровую систему, минимизирующую риски перехвата управления или утечки данных", - сказал он.

Однако, по мнению эксперта, начавшийся мировой экономический и эпидемический кризис существенно корректирует необходимость цифровизации, причём в противоположных направлениях: "С одной стороны, увеличивается роль онлайн-сервисов для образования и коммуникации; с другой, с разорением целых отраслей труд существенно дешевеет, и обеспечение занятости становится более важной политической задачей, чем получение прибыли. Это может существенно изменить темпы автоматизации".

Боргулев отметил, что Азербайджан располагает всеми возможностями для цифровизации, прежде всего, в нефтяной отрасли, а затем и в остальных отраслях народного хозяйства. По его мнению, важно, чтобы цифровизация осуществлялась на собственные средства, а не на иностранные кредиты.

Также он подчеркнул, что построение цифровой экономики связано с устойчивой инфраструктурой: "Безусловно, важно создание надёжной сети оптоволоконного интернета, центров обработки данных, их энергетического и кадрового обеспечения. К сожалению, полностью устойчивую и независимую инфраструктуру сейчас могут себе позволить немногие страны, имеющие весь цикл разработки и производства всех систем, фактически это только США и Китай. Серьёзные сложности испытывает и Россия, хотя движение в направлении импортозамещения телекоммуникационной инфраструктуры идёт. В этом смысле Азербайджану для обеспечения безопасности инфраструктуры важно избежать соблазна заказа всего "под ключ" одному поставщику, а научиться комбинировать разные элементы от разных поставщиков, контролирующие друг друга. Я думаю, как минимум в нефтяной отрасли Азербайджана такие специалисты есть. К тому же важно правильно использовать географическое положение Азербайджана как центра цифрового трафика в направлениях Европа-Азия и Россия-Иран, запустив проекты соответствующих каналов передачи данных, например, Транскаспийскую оптоволоконную линию".

Говоря о шансах Азербайджана стать региональным цифровым центром, эксперт отметил, что ему таким представляется регион Южного Каспия (Азербайджан-Иран-Туркменистан): "Здесь Азербайджан может сыграть как роль центра вывода трафика в Россию и Европу, так и центра трафика и адаптации технологий, прежде всего, американских и израильских, которые эти страны не могут закупить напрямую".