В Азербайджане за финансовой поддержкой обратились более 100 тыс. налогоплательщиков

По состоянию на четвертое мая за господдержкой с целью выплаты определенной части заработной платы наемных работников обратились 25 633 налогоплательщика, для получения финансовой поддержки - 92 553 частных (микро) предпринимателя, в целом же 118 186 налогоплательщиков, занятых в пострадавших от пандемии областях экономики.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве экономики.

Обращения поступили в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, проводимых в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Было отмечено, что обращения, поступившие от 21 472 предпринимателей по выплате части заработной платы 191 306 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодня обращениям составляет 86,36 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе, составляет 43,18 миллиона манатов. На четвертое мая Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 42,4 миллиона манатов 20 596 налогоплательщикам по зарплатам 186 883 наемных работников.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили 92 553 обращения, 83 870 которых утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 51,57 миллиона манатов. На четвертое мая Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 49,2 миллиона манатов 78 643 частным (микро) предпринимателям.

В министерстве отметили, что информация о результатах подачи заявок в рамках программы финансовой поддержки и перевода средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в "электронные кабинеты" налогоплательщиков (www.e-taxes.gov.az) и на сотовые телефоны в виде SMS-сообщений. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться в колл-центр "195" Государственной налоговой службы и местные налоговые органы, в которых они состоят на учете.

Отметим, что по нижеследующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них, и другой полезной информацией:

министерство экономики: https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при минэкономики: https://bit.ly/34CBkEw