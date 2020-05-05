12 мая состоится очередное заседание франко-азербайджанского делового совета MEDEF International совместно с Фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Франко-Азербайджанской Торгово-Промышленной Палатой,

Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт MEDEF International.

На мероприятии, которое пройдет в формате вебинара, примет участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В ходе встречи будут обсуждены такие вопросы как меры, принятые в Азербайджане для смягчения последствий коронавируса для экономику; влияние пандемии на инвестиционные проекты, на управление человеческими ресурсами, таможенные процедуры.