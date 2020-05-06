Дополнительная выгода по безналичным расчетам для владельцев Tamkart (R)

Международный банк Азербайджана, принимая во внимание растущий интерес клиентов к Tamkart - одному из инновационных продуктов банка, запустил новую кампанию. Кампания проводится с целью сделать Tamkart более доступным и выгодным для всех, тем самым обеспечив удовлетворенность клиентов.

Таким образом, с 7 по 31 мая клиенты, производящие платежи в размере 20% или более от их кредитного лимита по Tamkart, получат дополнительный 1% кэшбека на часть платежей превышающую 20% лимита. Любой, кто проводит розничные транзакции с Tamkart как через POS-терминалы, так и онлайн, может воспользоваться этой возможностью двойного кэшбека, созданной Международным банком Азербайджана.

Кроме того, с 7 по 29 мая клиенты, желающие получить карту Tamkart Classic/Standard, получат ее в подарок. Карты Tamkart Gold, Tamkart Platinum и Tamkart Premium будут предоставляться со скидкой в 50%. Более подробную информацию можно найти здесь.

Tamkart - это дуал карта, которая сочетает в себе функции дебетовой и кредитной карт. Владельцы Tamkart могут приобрести любой продукт в сети партнеров Международного Банка Азербайджана разделив его стоимость на равные части и оплатить покупку такситами в период до 18 месяцев. Для любого другого типа транзакций клиентам предоставляется беспроцентный льготный период в 60 дней. Услуга SMS-уведомлений для обеих карт бесплатна.

Процент кэшбека может достигать 20% на платежи посредством Tamkart, проводимые у определенных партнеров банка. В то же время, клиенты получают как минимум 2% кэшбека при осуществлении покупок в пунктах торговли и услуг, не являющихся партнерами Банка. При обналичивании средств с дебетовой Tamkart в банкоматах Международного банка Азербайджана комиссия также не взимается.

Более подробную информацию о Tamkart можно найти на официальном сайте продукта: www.tamkart.az или на странице в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/tamkart.az/. Tamkart можно заказать онлайн в этом разделе.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.