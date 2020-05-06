Сахиль Бабаев: С начала года поступления в Госфонд соцзащиты выросли почти на 40%

В январе-апреле текущего года поступления в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) выросли на 39,6% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Об этом в интервью СМИ сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в январе-апреле этого года сумма взносов обязательного государственного соцстрахования Госфонда соцзащиты превысила прогноз, составив 163 млн. манатов (17,2%), что на 313,4 млн. манатов (39,6%) больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Министр довел до внимания, что в прошлом году в результате выполнения на 105,5% прогноза, установленного по доходам ГФСЗ, 200 миллионов манатов, появившиеся за счет экономии расходов Фонда, стали важным подспорьем для обеспечения беспрерывности социальных выплат.