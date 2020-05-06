https://news.day.az/economy/1232253.html «Азеркосмос» будет сотрудничать с компанией из ОАЭ
«Азеркосмос» будет сотрудничать с компанией из ОАЭ
ОАО "Азеркосмос" подписало договор о сотрудничестве с компанией из ОАЭ "TheAngle", предоставляющей спутниковые услуги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в соответствии с договором, "Азеркосмос" и компания "TheAngle" будут оказывать интернет-, аудио-, видео-, сетевые, мобильные и другие дата-услуги в ближневосточном и европейском регионах.
Отметим, указанная компания предлагает широкополосные спутниковые услуги и многочисленные спутниковые приложения в сфере телекоммуникаций в ближневосточном и европейском регионах.
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