«Азеркосмос» будет сотрудничать с компанией из ОАЭ

ОАО "Азеркосмос" подписало договор о сотрудничестве с компанией из ОАЭ "TheAngle", предоставляющей спутниковые услуги.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в соответствии с договором, "Азеркосмос" и компания "TheAngle" будут оказывать интернет-, аудио-, видео-, сетевые, мобильные и другие дата-услуги в ближневосточном и европейском регионах.

Отметим, указанная компания предлагает широкополосные спутниковые услуги и многочисленные спутниковые приложения в сфере телекоммуникаций в ближневосточном и европейском регионах.