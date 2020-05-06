В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат

В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

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