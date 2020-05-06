https://news.day.az/economy/1232288.html В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат
В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат
В Азербайджане началась выдача банковских карт для получения единовременных выплат, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.
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