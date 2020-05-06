Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции

6 апреля состоялись обсуждения министров экономики и руководителей таможенных служб стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского Совета) и стран, имеющих статус наблюдателей в этой организации, в формате видеоконференции.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики, целью видеоконференции было определение направлений совместной деятельности по выполнению вопросов, поднятых главами государств на чрезвычайном Саммите Тюркского Совета, проведенном по инициативе и под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 апреля.

Мероприятие вел министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председательствующий в настоящее время в организации.

На встрече были обсуждены текущая экономическая ситуация в странах-партнерах, разработка совместных предложений и практических мероприятий по устранению негативного социально-экономического влияния пандемии COVID-19, а также вопросы еще большего укрепления сотрудничества в соответствующих сферах в постпандемийный период.

В видеоконференции приняли участие генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, заместители генерального секретаря Омер Коджаман и Гисмет Гозалов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Рухсар Пекджан, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, заместитель министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Рустам Исатаев, министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехдиев, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Марат Султангазиев, председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Алтынбек Торутаев, председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муротжон Азимов, генеральный директор по таможне Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Криштоф Бокои.

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