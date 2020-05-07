Словения и Азербайджан имеют большой нераскрытый потенциал в торговом сотрудничестве, а также в сфере услуг и инвестиций.

Об этом сказал Trend министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек.

"У Словении и Азербайджана давние и дружественные дипломатические отношения. Между тем, экономическое сотрудничество между двумя странами не достаточно развито. В настоящее время оно основано на торговле и, в подавляющем большинстве, на экспорте товаров из Словении в Азербайджан. Считаю, что над этим нужно работать. Тем не менее, деловые круги Словении довольно успешно сотрудничают с азербайджанскими компаниями",- сказал министр.

Почивалшек отметил, что двустороннее сотрудничество поддерживается Ассоциацией дружбы между Словенией и Азербайджаном, а также Словенско-азербайджанским деловым советом.

Что касается новых сфер сотрудничества, то, как отметил министр, обе страны могут создать множество "зеленых" решений, креативных идей и предпринять необходимые шаги для взаимной выгоды и расширить экономическое сотрудничество.

Говоря о перспективах работы азербайджанских компаний в Словении, министр отметил, что

любая компания и инвестор, которые имеют четкое видение бизнеса более чем приветствуются в Словении.

"Мы предлагаем стимулирующую и стабильную бизнес-среду. Правительство Словении намерено еще больше улучшить её с помощью активных реформ и постоянно принимает меры для создания конкурентной, прозрачной, простой и благоприятной для инвесторов обстановки",- заключил он.