В Азербайджане повысили лимит страхования вкладов

Попечительский совет Фонда страхования вкладов по рекомендации Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики и согласованию с ЦБА принял решение о повышении с 1 июня 2020 года годовой процентной ставки по защищенным вкладам в национальной валюте с 10% до 12%.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Фонд страхования вкладов.

В Фонде сообщили, что в банках-членах Фонда верхний предел годовой процентной ставки по защищенным вкладам в иностранной валюте составляет 2,5%.

Вкладчики не вносят плату за страхование вкладов, страховые взносы оплачиваются только банками.