https://news.day.az/economy/1232500.html В Азербайджане повысили лимит страхования вкладов
В Азербайджане повысили лимит страхования вкладов
Попечительский совет Фонда страхования вкладов по рекомендации Совета финансовой стабильности Азербайджанской Республики и согласованию с ЦБА принял решение о повышении с 1 июня 2020 года годовой процентной ставки по защищенным вкладам в национальной валюте с 10% до 12%.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Фонд страхования вкладов.
В Фонде сообщили, что в банках-членах Фонда верхний предел годовой процентной ставки по защищенным вкладам в иностранной валюте составляет 2,5%.
Вкладчики не вносят плату за страхование вкладов, страховые взносы оплачиваются только банками.
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