Утвержден перечень лицензий и разрешений, направляемых в Государственный таможенный комитет

Кабинет министров утвердил "Перечень лицензий и разрешений о выдаче, приостановлении, восстановлении или аннулировании, которые должны быть направлены в Государственный таможенный комитет Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановлением определены:

1. Лицензии: 1.1. импорт, экспорт и транзит прекурсоров; 1.2. перевозка опасных грузов транспортом; 1.3. импорт средств защиты растений и агрохимикатов.

2. Разрешения: 2.1. разрешение на транспортировку опасных грузов, в том числе транзит через территорию страны;

2.2. согласие на издание, импорт, экспорт и распространение литературы религиозного назначения (бумажных и электронных носителей), аудио- и видеоматериалов, товаров (изделий) и других информационных материалов религиозного содержания;

2.3. В соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об экспортном контроле " разрешение на экспорт, повторный экспорт, импорт, повторный импорт и транзит товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), подпадающих под экспортный контроль;

2.4. В соответствии с законом Азербайджанской Республики" О перечне вещей, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и пребывание которых в обороте допускается на основе специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)" разрешается оборот предметов, принадлежащих определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обращению на основании разрешения на их наличие (ограниченный гражданский оборот);

2.5. свидетельство о введении особого экономического режима для экспортно-ориентированной нефтегазовой деятельности;

2.6. регистрация списка (импортного списка) оборудования и материалов, подлежащих импорту в Азербайджан для получения льгот по экспортно-ориентированной нефтегазовой деятельности;

2,7. разрешение на создание, обогащение, продажу зоологических коллекций, а также их ввоз и вывоз в Азербайджан;

2,8. разрешение (сертификат) на международную торговлю (интродукция, экспорт, реэкспорт и ввоз из моря) исчезающих видов дикой фауны и флоры;

2.9. международный ветеринарный сертификат на экспортируемых животных и продукты животного происхождения;

2.10. свидетельство о регистрации импортных и производимых ветеринарных препаратов;

2.11. свидетельство о государственной регистрации пестицидов, биологических препаратов и агрохимикатов;

2.12. фитосанитарный сертификат на экспорт (реэкспорт) растительных продуктов;

2.13. разрешение на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования;

2.14. договор о регулярных городских (внутригородских), междугородних (межрайонных) и международных перевозках пассажиров (организация пассажирских перевозок) автомобильным транспортом;

2.15. сертификат об утверждении стандартных образцов или типа средств измерений;

2.16. сертификат безопасности пищевых продуктов;

2.17. свидетельство о государственной регистрации лекарственного средства;

2.18. разрешение на импорт лекарственных средств на территорию Азербайджана;

2.19. Разрешение на ввоз и вывоз психотропных веществ, предусмотренных в списках 1 и 2 Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 года;

2.20. разрешение на экспорт и импорт электроэнергии; 2.21. свидетельство о регистрации особой экономической зоны; 2.22. выписка из реестра о регистрации безопасности пищевых продуктов субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации пищевых продуктов; 2.23. свидетельство о регистрации промышленного парка; 2.24. свидетельство о регистрации парка технологий; 2.25. свидетельство о регистрации технологического бизнес-инкубатора; 2.26. документ, подтверждающий импорт техники, технологического оборудования и оборудования физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и юридическими лицами, резидентами, управляющей организацией и оператором промышленных или технологических парков, а также юридическими лицами, получившими сертификат поощрения инвестиций;

2.27. документ по поощрению инвестиций; 2.28. сертификат, подтверждающий страну происхождения товара; 2.29. свидетельство о защите культурного богатства от экспорта культурных ценностей;

2.30. свидетельство временного экспорта культурных ценностей, включенных в Государственный список национального культурного имущества Азербайджана в связи с проведением выставок, гастрольных поездок, реставрационных работ, презентаций, международных культурных мероприятий.