Восстановлено 30% утраченных мощностей Сангачальской электростанции

ОАО "Азерэнержи" завершило работы по восстановлению утраченных мощностей Сангачальской электростанции, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО.

Отметим, что до принятия осенью 2018 года "Программы реабилитации" четыре агрегата из существующих 18 на Сангачальской электростанции не функционировали вовсе, а остальные работали не на полную мощность.

Согласно информации, один из четырех неработающих агрегатов был заменен, а на остальных были заменены и подключены к сети основные запчасти. В результате было восстановлено до 100 мегаватт утраченных мощностей.

"Таким образом, было восстановлено около трети мощности 300-мегаваттной Сангачальской электростанции. Мощность в 100 мегаватт может покрыть среднюю потребность в электроэнергии в 4-5 районах страны", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Азерэнержи" ведет работы по реконструкции, ремонту и восстановлению на 12 электростанциях, шесть из которых являются модульными, такими как Сангачальская электростанция. На сегодня на 6 модульных электростанциях восстановлено более 250 мегаватт утраченных мощностей.

Согласно "Программе реабилитации", охватывающей 2018-2021 годы, основной целью является восстановление более 1000 мегаватт утраченных мощностей.